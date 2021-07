Mehr Gäste bei Trauerfeiern in Erfurt zugelassen

Einsam war es in der Coronazeit an den Gräbern. Nur engste Angehörige durften an Trauerfeiern teilnehmen.

Erfurt. Der Pandemiestab erlaubt ab Montag bis zu 30 Trauergäste. . .

Eine Trauerfeier bietet die Möglichkeit, von einem Verstorbenen Abschied zu nehmen. Freunde, Familie, Bekannte – sie alle können dem Verstorbenen die letzte Ehre erweisen. In den vergangenen Monaten durften nur engste Angehörige daran teilnehmen.

Nun hat der Pandemiestab entschieden, die Personenzahl zu erhöhen. „Ab Montag, 26. Juli, wird die Platzkapazität in den Trauerhallen auf den Erfurter Friedhöfen erhöht“, sagt Rathaussprecher Daniel Baumbach. Demnach können in den Trauerhallen maximal 30 Personen an Trauerfeiern teilnehmen. Die Zahl orientiert sich an der Landesverordnung.

In den Hallen der Ortsteilfriedhöfe wird wieder die volle Bestuhlung eingerichtet, wobei in den größeren Hallen maximal 30 Sitzplätze angeboten werden können. Stehplätze sind nicht vorhanden. Da in allen Hallen der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht durchgängig gewährleistet werden kann, besteht Maskenpflicht. Trauerfeiern im Freien am Grab sind bereits im größeren Personenkreis und bei Einhaltung von Abstand ohne Maske und Kontaktnachverfolgung möglich.

In folgenden Orten stehen 30 Stühle zur Verfügung: Alach, Dittelstedt, Gispersleben, Hochheim, Kerspleben, Mittelhausen, Stotternheim, Vieselbach, Windischholzhausen. In vielen anderen Ortsteilen sind es weniger als 30 Stühle, die Übersicht findet sich auf der Webseite der Stadt.

Der Stadtrat ebnete zudem den Weg für eine Angebotserweiterung bei Bestattungsterminen. Er folgte am Mittwochabend einem Antrag der CDU, der vorsieht, Bestattungen auf städtischen Friedhöfen auch an Samstagen zu ermöglichen. Mit dem Beschluss, für den die CDU zehn Jahre gekämpft hatte, soll eine Gleichbehandlung von Bestattungen auf städtischen und kirchlichen Friedhöfen erreicht werden. Die neue Flexibilität soll dadurch ermöglicht werden, dass auch Erfurter Bestattungsunternehmen auf den kommunalen Friedhöfen zum Einsatz kommen können und nicht, wie bisher, nur das Garten- und Friedhofsamt.

Bisher bestehe „eine Ungerechtigkeit, die einem das Herz bricht“, sagte CDU-Fraktionschef Michael Hose. Von der Ungleichbehandlung betroffen seien vor allem die Ortsteile, sagte Hose. Einige Ortsteile hätten nur einen kirchlichen, andere nur einen kommunalen und wieder andere sowohl einen kirchlichen als auch einen kommunalen Friedhof.

Die Flexibilität betrifft auch die Gestaltung der Bestattung. Bei einer von einem Unternehmen durchgeführten Bestattung ist es zum Beispiel möglich, dass Vereinsfreunde als Sargträger agieren.