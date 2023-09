Ein Gitarrenkonzert erklingt in der Erfurter Cyriakkapelle. (Symbolfoto)

Mehr Gitarre: Konzert in der Erfurter Cyriakkapelle

Erfurt. Jazz-, Folk- und Popmusik, eine Prise Tango dazu: So entsteht der Musikmix für das Konzert „Mehr Gitarre“ in der Erfurter Cyriakkapelle.

„Mehr Gitarre!“ ist das Konzert mit Matthias Ehrig überschrieben, das am Freitag, 8. September, um 18 Uhr in der Cyriakkapelle, Im Gebreite 75, beginnt. Der Musiker und Komponist Matthias Ehrig präsentiert Songs, von denen alle eine Geschichte haben, die das Leben schrieb und die Matthias Ehrig nun spielend erzählt. Seine musikalische Vergangenheit in Jazz-, Folk- und Popmusik-Projekten, im Tango-Quintett und Singer-Songwriter-Duo erwacht auf seinen Gitarren zur Gegenwart. Auf diese Weise entsteht eine Musik, die zwar nicht wie Folklore klingt, die Ehrig jedoch gerne als seine innere Folklore bezeichnet.

Eintrittskarten kosten 12 Euro (ermäßigt 8, Kinder 4 Euro) an der Abendkasse. Bestellt werden können sie unter: cyriak@gmx.de.