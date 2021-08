Mehrere Einbrüche in Erfurt

Erfurt. Der Erfurter Polizei wurden gleich mehrere Einbrüche und Einbruchsversuche gemeldet. Verschiedene Täter waren in der Innenstadt, Andreasvorstadt und am Moskauer Platz unterwegs.

Mehrere Personen meldeten sich am Mittwoch bei der Erfurter Polizei, weil bei ihnen eingebrochen wurde. So meldeten Mitarbeiter eines Restaurants in der Innenstadt, dass Diebe über Nacht versucht hatten ins das Lokal zu gelangen. Erst vor zwei Wochen hatte hier jemand versucht etwas aus dem Restaurant zu stehlen. Es blieb hier nur bei einem Sachschaden.

Mehr Erfolg hatten die Diebe ein paar Meter weiter in einem Bekleidungsgeschäft. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Laden und stahlen Bargeld.

In der Blumenstraße in der Andreasvorstadt waren ungebetene Gäste in einem Mehrfamilienhaus zu Gange. Sie brachen in eine Wohnung ein und durchwühlten Schränke. Laut Angaben der Polizei wurden mehrere Schmuckstücke gestohlen. Wie hoch der Wert der Beute ist, kann noch nicht gesagt werden.

Zwei Mieter des selben Hauses hatten mehr Glück. Hier versuchten die Diebe zwar in die Wohnungen zu gelangen, scheiterten aber bei ihren Einbruchsversuchen.

Auch in der Moritzstraße und in der Moskauer Straße versuchten Diebe ihr Glück. Auch hier ging es für die Besitzer gut aus. Die Langfinger gelangten nicht in die Wohnungen, es entstand lediglich ein Sachschaden an den Wohnungstüren.

