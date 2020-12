Mehrere Keller- und Garteneinbrüche in Erfurt

Die unbekannten Einbrecher drangen in Erfurt unter anderem in mehrere Keller ein. (Symbolfoto)

Erfurt. Im Verlauf des vergangenen Wochenendes brachen Unbekannte in Erfurt in mehrere Keller und in eine Gartenanlage ein.

Am Wochenende wurden der Polizei in Erfurt mehrere Kellereinbrüche gemeldet. Demnach hatten es die noch unbekannten Täter auf Keller in der Reichartstraße, Windthorststraße, dem Nonnenrain sowie in Frienstedt abgesehen. Gestohlen wurden dabei unter anderem ein Fahrradanhänger und eine Bronzestatue entwendet.

In einer Kleingartenanlage im Brühlerflurweg drangen Unbekannte in insgesamt sieben Parzellen ein und stahlen verschiedene Werkzeuge und Fernsehgeräte mit unbekanntem Wert. Die Täter richteten dabei Sachschäden in Höhe von 5000 Euro an.