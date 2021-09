In Erfurt ist es zu mehreren Kellereinbrüchen gekommen. Dabei wurde ein teures Mountainbike entwendet. (Symbolbild)

Mehrere Kellereinbrüche in Erfurt - 2.000 Euro Mountainbike gestohlen

Erfurt. In gleich zwei Kellerverschlägen wurde in Erfurt eingebrochen. Unter anderem wurde ein Mountainbike im Wert von 2.000 Euro entwendet.

In der Nacht zu Montag trieben sich Einbrecher in der Andreasvorstadt von Erfurt herum. In der Auenstraße wurde der Keller eines Mehrfamilienhauses aufgebrochen.

Neben Kleidung, Gitarren und einem Verstärker, fiel den Dieben ein Mountainbike in die Hände. Der Wert der Beute wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

In der Veilchenstraße stahlen Diebe aus einem Keller ein hochwertiges Mountainbike im Wert von 2.000 Euro. Laut Angaben der Polizei waren auch hier die Täter mit Gewalt in den Kellerraum gelangt.

