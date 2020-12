Mehrere Personen betrunken im Verkehr – zwei bringen es auf über 2 Promille

Erfurt. Gleich mehrere betrunkene Verkehrsteilnehmer stoppte die Polizei am Wochenende in Erfurt. Zwei hatten über 2 Promille im Blut.

Am Sonntagabend ignorierte ein 30-jähriger Fahrradfahrer in Erfurt eine rote Ampel und fuhr auf die Straße der Nationen auf.

Ein Streifenwagen passierte in diesem Moment die Kreuzung. Nur durch eine Vollbremsung verhinderten die Beamten einen Zusammenstoß. Der Mann pustete bei einem Alkoholtest fast 2,3 Promille. Es folgten eine Blutentnahme und eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Auch im Autoverkehr gingen der Erfurter Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag gleich mehrere Trunkenbolde ins Netz. Am Freitagabend wurde eine Streife in der Regierungsstraße auf einen Fahrradfahrer aufmerksam, der an einem erhöhten Bordstein stürzte. Der 18-Jährige brachte es bei einem Alkoholtest auf über 2,5 Promille.

Eine Stunde später fiel einer Streifenbesatzung ein Renault-Fahrer auf, der mit überhöhter Geschwindigkeit über die Hochheimer Straße fuhr. Der 42-jährige Fahrer pustete über 1,4 Promille und war zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

In der gleichen Nacht zogen Beamte in der Thälmannstraße einen 29-jährigen E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr. Er brachte es auf fast 1,3 Promille.

