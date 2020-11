Am Tatort sichert ein Polizist am Samstag das von den Tätern hinterlassene Wohnmobil.

Erfurt. Mehrere Unbekannte haben am frühen Morgen in Erfurt versucht, Geld aus einen Bankautomaten zu entwenden. Die Polizei stellte unter anderem ein Wohnmobil sicher.

Mehrere unbekannte Bankräuber in Erfurt auf der Flucht

Wie die Polizei mitteilt, versuchten die Unbekannten am heutigen Morgen gegen 5 Uhr am Herrmannsplatz in Erfurt, einen Geldautomaten der PAX-Bank zu entwenden. Ob und wie viel Geld die Täter erbeuten konnten ist aktuell noch nicht bekannt.

Den Tätern gelang jedenfalls unerkannt die Flucht. Wie MDR Thüringen berichtet, stellte die Polizei vor Ort ein zuvor gestohlenes Wohnmobil sowie ein offenbar von den Tätern verwendetes und ebenfalls zuvor gestohlenes Moped sicher. Laut dem Radiosender wurde unter anderem mit einem Hubschrauber nach den Tätern gesucht.

Die Ermittlungen übernahm mittlerweile die Kriminalpolizei Erfurt, welche um Zeugenhinweise bittet. Wer zur Tatzeit etwas Auffälliges am heutigen Morgen im Bereich des Herrmannsplatzes, der Lutherstraße und der Löberstraße in Erfurt bemerkt hat gemacht, könne sich über den Polizeinotruf 110 melden.