Mehrere Verletzte bei Auseinandersetzung von Jugendlichen in Erfurt

Erfurt. In Erfurt geraten zwei Gruppen von Jugendlichen aneinander. Am Ende gibt es sieben Verletzte.

Bei einer Auseinandersetzung zwischen 14 Personen gab es Montagabend in einer Erfurter Parkanlage mehrere Verletzte. Wie die Polizei am Dienstag informierte, hätten sich sieben Personen im Alter von 16 bis 39 Jahren in der Innenstadt aufgehalten, als sie mit einer anderen Gruppe von Jugendlichen in Streit gerieten.

Sie seien von der anderen Gruppe angegriffen und mit einer abgebrochenen Glasflasche bedroht worden. Dann folgten mehrere Flaschenwürfe, wobei sieben Personen leicht verletzt wurden. Beim Eintreffen der Polizei hatten sich die Angreifer bereits aus dem Staub gemacht. Zwei Tatverdächtige im Alter von 14 Jahren seien aber kurze Zeit später von der Polizei gestellt worden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.