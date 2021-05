Mehrere Verletzte bei Unfall in Erfurt

Erfurt In Erfurt sind die Insassen von zwei Autos bei einem Unfall verletzt worden. Zudem entstand ein Schaden in fünfstelliger Höhe.

Bei einem Auffahrunfall in Erfurt sind am Donnerstagabend vier Personen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, bog ein 32-jähriger VW-Fahrer von der Stauffenbergallee mit überhöhter Geschwindigkeit in die Trommsdorffstraße ein.

Als er stark abbremste, fuhr eine hinter ihm fahrende 25-jährige Autofahrerin auf. Durch den Zusammenstoß wurden in den beiden Autos insgesamt vier Personen leicht verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Neben Rettungskräften kamen auch die Feuerwehr und die Wasserbehörde aufgrund auslaufender Betriebsstoffe zum Einsatz. Beide Autos mussten aufgrund ihrer Schäden abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.