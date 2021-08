Meine Blumenstadt Erfurt: Ein Tagpfauenauge mit Durchblick

Erfurt. Endspurt beim Fotowettbewerb „Meine Blumenstadt“ in Erfurt.

Unser Fotowettbewerb „Meine Blumenstadt“ neigt sich langsam dem Ende entgegen. Viele schöne und vor allem blumige Motive sind mittlerweile bei uns eingegangen. Jede Menge grüne Oasen gibt es auch außerhalb der Buga zu entdecken.

Ein Fotomotiv aus dem Karl-Förster-Garten auf der Ega gelang Petra Baars. Es zeigt die Plastik ,,Durchblick" von Dorothea Nerlich. Foto: Petra Baars / Leserfoto

Manch ein schönes Fleckchen liegt im Verborgenen, zum Beispiel auf dem Balkon. Oder es ist im Garten, im Park oder sogar im Wald zu entdecken. Ungewöhnliche Einblicke und Durchblicke inspirierten ebenfalls, auf den Auslöser einer Kamera zu drücken. Petra Baars fand ihr Fotomotiv im Karl-Förster-Garten mit der Plastik ,,Durchblick“ von der Künstlerin Dorothea Nerlich. „Mit der Ega verbinde ich schöne Erinnerungen an Ausflüge, die meine Eltern mit meinem Bruder und mir unternahmen“, schreibt sie.

Wir sind weiterhin an den Lieblingsplätzen interessiert. Bis einschließlich Montag, 6. September, können die Erfurterinnen und Erfurter sich noch mit Fotos und gern auch ein paar Zeilen Text beteiligen.

Als Hauptgewinn gibt es eine Ega-Jahreskarte 2022 samt Führung durch einen Ega-Gärtner zu ergattern. Außerdem verlosen wir eine Führung durch die Gärtnerei Kakteen Haage nebst zwei Buga-Tageskarten sowie Garten- und Backbücher.

Fotos zum Thema „Meine Blumenstadt“ bitte per E-Mail an: erfurt@funkemedien.de oder per Post an Lokalredaktion, Meyfartstraße 19, 99084 Erfurt.