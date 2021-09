Meine Blumenstadt: Viele Einsendungen bei Fotowettbewerb der Erfurter Leser

An eine „zügige" Straßenüberquerung fühlte sich Hobbyfotograf Mario Tietz aus Erfurt erinnert, als er die kleine Schnecke in der malerischen Umgebung zufällig beobachtete.

Erfurt. Unzählige Fotos mit sehenswerten Motiven erreichen die Redaktion. Eine Auswahl ergänzt die Motive der drei Hauptgewinne. Jeweils zehn Hobbyfotografen können sich freuen über ein Heft „Backzeit“ und „Gartenzeit“.

Bunt ist Erfurt selbstverständlich auch auch noch weit abseits der Bundesgartenschau. Welche versteckt liegenden und öffentlichen Lieblingsplätze es gibt oder wo sich die besten Motive einfangen lassen, das ist ganz sicher Ansichtssache. Erfreut und überrascht sind wir jedoch in jedem Fall über die hohe Resonanz, die unsere sommerliche Aktion fand. Vom ersten Tag der Veröffentlichung in der Zeitung bis zum Stichtag am 6. September gingen laufend Beiträge bei uns ein – ob sie am Rand von Ausflügen beziehungsweise im eigenen Garten entstanden oder kunstvoll für die Linse arrangiert wurden.

Die Einsendungen zu unserem Fotowettbewerb unter dem Motto „Meine Blumenstadt“ sind nicht nur äußerst farbenfroh und zahlreich bei uns eingegangen. Die meisten Hobbyfotografen zeigen sich auch sehr erfinderisch, was die gewählten Motive betrifft.

Wir sind begeistert von den vielen E-Mails und Briefen mit Bildern, häufig mit einem kurzen Kommentar, manchmal mit einer Geschichte oder Gedichten versehen.

Die Preisträger sind nun nach dem Ende der Sommerferien gezogen, einige Bilder veröffentlicht.

Diesen Geißklee-Bläuling, auch als Argus-Bläuling bezeichnet, fand Nils Mengs (15), als er auf einer kleinen Fototour mit seinem Großvater auf einer Wiese am Wiesenhügel nach schönen Motiven Ausschau hielt. Foto: Nils Mengs / Leserfoto

Zum ersten Preis gratulieren wir Mario Tietz recht herzlich. Der Wahl-Erfurter bekommt für das Jahr 2022 eine Ega-Jahreskarte und zudem eine Führung mit einem Ega-Gärtner.

Der zweite Preis geht an Alice Wittrock, für ein Foto, das in Gemeinschaft mit ihrer Schwester entstand, wie sie uns schreibt. Denn diese hatte die großartige Idee, ihre Hand zum Größenvergleich neben die Blüte zu halten. Alice Wittrock gewinnt eine Führung durch die Kakteen-Gärtnerei Haage, inclusive Kaktus.

Der dritte Gewinner heißt Nils Mengs und könnte theoretisch gleich seinen Opa anheuern, der mit von der Partie war, als der 15-Jährige auf dem Wiesenhügel sein Motiv für den Fotowettbewerb fand. Er bekommt zwei Buga-Tageskarten als Gewinn und sollte zur Bundesgartenschau in jedem Fall seinen Fotoapparat mitnehmen. Wie sich zeigte, lohnt sich das.

Für weitere zehn Zusendungen werden die Fotografen mit einem „Backzeit“-Heft belohnt, und ebenfalls zehn Wettbewerbsteilnehmer gewinnen ein „Gartenzeit“-Heft aus unserem Verlag.

Eine Fülle von Fotos mit schönen Motiven sind bei uns eingegangen

Wer diesmal nicht mit einem Preis bedacht werden konnte, ist hoffentlich nicht traurig und bei unseren weiteren Aktionen wieder mit von der Partie. Denn aus manch kurzen Kommentaren der Bild-Einsender lässt sich durchaus ablesen, mit wie viel Einfallsreichtum und Elan sie vorgingen und mit welchen Ideen sie aus ihrer Fotofülle diejenigen für den Wettbewerb auswählten.

Sein Lieblingsfoto aus der Rubrik „Meine Blumenstadt" gelang Hendrik Krumbein im Mai auf dem Petersberg, wo er eigentlich auf der Suche nachh Tulpen war, traf er den „Paradiesbaum". Foto: Hendrik Krumbein / Leserfoto

Sein ganz persönliches Lieblingsfoto aus der Rubrik „Meine Blumenstadt“ mit dem „Paradiesbaum“ auf dem Petersberg fing Hendrik Krumbein beispielsweise schon im Mai ein. „Ursprünglich wollte ich an dem Tag das ein oder andere schöne Tulpen-Foto knipsen. Allerdings bekam ich (leicht geknickt) praktisch ausschließlich Wolken zu sehen. Im Nachhinein muss ich sagen, dass es ganz gut war, dass der Himmel sich so wolkig präsentierte. Sonst hätte ich nie diesen naturstarken Moment einfangen können. Der Paradiesbaum ist für meine Partnerin und mich ein toller Begegnungsort mit einer tieferen Bedeutung für Hoffnung und Freundschaft – auch über die Grenzen hinaus – geworden“, schreibt er.

Einer der Lieblingsplätze von Christina Schacher ist und bleibt der Petersberghang mit seinem wunderbaren Blick auf und über die Stadt. Die Leserin hielt „die bunte Wildblumenmischung, die trotz des kargen Bodens eine unerwartete Vielfalt und Farbenpracht hervorbringt“ im Bild fest.

Begeistert von der Stadt äußert sich auch die Wahl-Erfurterin Karin Strittmatter, die vor einigen Jahren von Karlsruhe nach Erfurt zog. „Der Grund war ausschließlich die Schönheit der Stadt. Und ich habe es keinen Tag bereut. Erfurt hat durch die Buga noch enorm an Schönheit gewonnen. Alle meine Besucher sind begeistert“, lässt sie uns wissen.

Wie bei den zahlreichen Fotos lässt sich gar nicht alles abdrucken, was uns dazu an netten und fröhlichen Kommentaren erreicht hat. Bleiben Sie mit Spaß bei der Sache!

Die Gewinnerliste:

1. Preis: Mario Tietz (Ega-Jahreskarte 2022 samt einer Führung durch Ega-Gärtner)

2. Preis: Alice Wittrock (Führung Kakteen-Gärtnerei Haage, inklusive Kaktus)

3. Preis: Nils Mengs (Zwei Buga-Tageskarten)

Die Gewinner der „Backzeit“-Hefte sind: Ingeborg Tarras, Christin Dilger, Helge und Jutta Gebauer, Roswitha Sanno, Olaf Tasche, Sandra Ehrich-Füller, Petra Hielscher, Stefanie Zöllner, Brigitte Intrau, Christina Schacher

Ein „Gartenzeit“-Heft gewinnen: Hendrik Krumbein, Kathrin Möbius, Silke Hoch, Gerhard Kokott, Gabi Schubert, Jutta Rahaus, Daglind Bräutigam, Jutta Pursch, Heinz Fracke, Peter Heyder