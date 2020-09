Meine Meinung: Kein Coronabier ohne Maske

Die Meinungen gehen ja weit auseinander, wenn es um die Pflicht des Tragens eines Mund-Nasen-Schutzes geht. Jüngst sprach ich mit einem Chirurgen, der meinte, dass das nichts bringt. Die Zahnärztin, die mich vorige Woche unerbittlich in die Waagerechte herunterfuhr, hatte sich hingegen ein imposantes Visier zugelegt. Kein Wunder, ist sie doch näher dran, wo es brenzlig wird.

Ich für meinen Teil halte mich an die Regeln. Frei nach dem Motto, auch wenn es nur ein bisschen hilft, will ich es nicht verpassen, dieses Quentchen beizutragen.

Ich müsste also nicht mit bangen Blicken in der Straßenbahn sitzen und schauen, ob eine Kontrolle naht. Denn, so haben es am Dienstag Evag und Polizei bei einer großangelegten Aktion gezeigt, es ist kein Räuber-und-Gendarm-Spiel, sondern es geht um die Gesundheit. Und um geltendes Recht. Übrigens 43 Menschen dieser Stadt haben dies bei der Kontrolle deutlich gespürt, weil sie nun eine Strafe zahlen müssen.

Dass es nicht immer der Polizei bedarf, um die Corona-Regeln einzuhalten, erlebte ich am Nachmittag im Anger 1. Ein Mann – war es ein Scherzbold – wollte im Supermarkt ein Sixpack Corona-Bier kaufen, hielt aber nur ein Taschentuch halbherzig vor den Mund. Die Verkäuferin hat ihn nicht abkassiert, aber abserviert.