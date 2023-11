Meldungen der Polizei Erfurt: 100 Verstöße bei Geschwindigkeitskontrolle – Dixi-Klo in Flammen

Erfurt Bei einer Geschwindigkeitskontrolle hat die Polizei zahlreiche Raser erwischt. Diese und weitere Meldungen der Polizei.

Der Polizeibericht für Erfurt

Raser bei Kontrolle erwischt

Am Donnerstagnachmittag führte die Polizei in der Hannoverschen Straße in Erfurt eine Verkehrskontrolle durch. Über mehrere Stunden hinweg prüfte man die Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 70km/h. Dabei stellte die Polizei 100 Verstöße fest. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Autofahrer aus dem Bereich Gotha: Der Autofahrer war laut den Angaben mit einer Geschwindigkeit von 123km/h unterwegs. Ihm drohen nun ein Bußgeld in Höhe von 560 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein zweimonatiges Fahrverbot.

Diesel aus Baufahrzeug gestohlen

Von Mittwoch auf Donnerstag stahlen Unbekannte Diesel aus einem Baufahrzeug in Erfurt. Wie die Polizei mitteilte, machten sich die Diebe an einem Bagger in der Stotternheimer Straße zu schaffen. Mit Gewalt öffneten sie den Tankdeckel und zapften den Kraftstoff ab. Ganze 80 Liter im Wert von etwa 140 Euro floss aus dem Fahrzeug, bevor die Diebe unerkannt das Weite suchten. Ein 45-Jähriger bemerkte den Diebstahl am Donnerstagmorgen und informierte die Polizei. Es wird nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.

Dixi-Klo in Flammen

In der Nacht zu Freitag stand ein Dixi-Klo in Flammen. Ein Unbekannter hatte das stille Örtchen am Roten Berg in Erfurt in Brand gesetzt und damit laute Sirenen ausgelöst. Die Polizei und die Feuerwehr rückten mit Blaulicht aus, um die Flammen zu löschen. Das Feuer breitete sich auf die angrenzende Garage aus und verursachte dort Beschädigungen an der Fassade. Die Kräfte der Feuerwehr verhinderten durch die Löscharbeiten Schlimmeres. Der Brand verursachte einen Gesamtschaden von 9000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung.

Frau wird an Haltestelle bestohlen

Eine 44-Jährige wurde Donnerstagabend an einer Straßenbahnhaltestelle in Erfurt bestohlen. Während die Frau auf eine Bahn im Bereich des Landtages gewartet hatte, stellte sie ihren Rucksack neben sich auf dem Gehweg ab. Plötzlich rannten zwei Jugendliche an ihr vorbei, ergriffen den Rucksack mit Laptop, Handy und Portemonnaie im Gesamtwert von etwa 1500 Euro und flüchteten in einen nahegelegenen Park. Von der Polizei wurde im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen einer der Teenager im Alter von 17 Jahren geschnappt. Er hatte sich zuvor auf seiner Flucht noch verschiedener Betäubungsmittel entledigt, so die Polizei. Der gestohlene Rucksack wurde nicht gefunden. Die Ermittlungen zu dem zweiten flüchtigen Täter dauern an.