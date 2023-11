Meldungen der Polizei Erfurt: 23-Jährige von Auto erfasst und schwer verletzt – Mann kassiert mehrere Anzeigen

Erfurt In der Erfurter Innenstadt hat sich am Mittwoch ein Unfall ereignet. Eine 23-Jährige wurde von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Diese und weitere Meldungen.

23-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Am Mittwochabend kam es in der Erfurter Innenstadt zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 58-jähriger Peugeot-Fahrer war an der Kreuzung Friedrich-Engels-Straße / Fritz-Büchner-Straße bei Rot über die Ampel gefahren. Dabei erfasste er laut Polizeiangaben eine 23-jährige Frau, die gerade über die Straße gelaufen war. Durch den Aufprall verletzte sich die Frau schwer. Sie wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Peugeot entstand Sachschaden von etwa 2000 Euro. Der 58-Jährige hat sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung zu verantworten.

Ein Tag, mehrere Anzeigen für Erfurter

Mit einer Blutentnahme und gleich mehreren Anzeigen endete der Mittwoch für einen betrunkenen Fahrradfahrer. Der 43-Jährige war abends mit einem Fahrrad auf dem Willy-Brand-Platz unterwegs gewesen, als die Polizei auf ihn aufmerksam wurde. Bei einer Verkehrskontrolle zeigte der Atemalkoholtest bei ihm mehr als zwei Promille an. Für eine Blutentnahme sollte der Mann zur Dienststelle gebracht werden. Dieses Vorhaben entpuppte sich als äußerst schwierig - der 43-Jährige war damit nicht einverstanden, wehrte sich und beleidigte die Beamten. Diese bändigten den Mann schließlich, sodass eine Blutprobe entnommen werden konnte. Erst eine Stunde zuvor hatte der 43-Jährige eine Frau auf einem Supermarktparkplatz attackiert. Zusammen mit einer 30-Jährigen schlug er auf die Frau ein, verletzte sie leicht und stahl ihren Schal. Somit brockte sich der Mann an einem Tag gleich mehrere Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung, Diebstahls, Beleidigung sowie Trunkenheit im Straßenverkehr ein, so die Polizei.

Einbrecher im Einfamilienhaus

Beute machte ein Einbrecher zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochvormittag im Erfurter Norden. Der Unbekannte hatte zunächst mit Gewalt die Hintertür zu einem Einfamilienhaus aufgebrochen und das gesamte Haus durchwühlt. Da die Hausbesitzer im Urlaub waren, hatte der Dieb bei seinem Streifzug durch das Wohnhaus leichtes Spiel. Er wurde fündig und steckte sich Schmuckstücke sowie Goldmünzen im Wert von über 2000 Euro ein. Eine aufmerksame 77-jährige Nachbarin hatte die offenstehende Hintertür bemerkt und die Polizei verständigt.

Gartenhaus durchwühlt

In Bischleben-Stedten sind unbekannte Täter in ein Gartenhaus eingebrochen. Am Mittwochnachmittag bemerkte der 73-jährige Eigentümer, dass die Tür sowie mehrere Schränke seines Gartenhauses aufgebrochen und die Zimmer verwüstet waren. Die Einbrecher stahlen neben Werkzeug auch ein Fernglas sowie zwei Luftgewehre. Der Wert der Beute wird auf über 2500 Euro geschätzt. Dem Eigentümer entstand außerdem ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

