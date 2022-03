Menschen weltweit schreiben fast 1200 Kapitel für Corona-Bibel

Erfurt. Ein besonderes Kunstobjekt wird am Donnerstag dem Erfurter Augustinerkloster übergeben. Dazu Vortrag über „Freestyle Religion“.

Kein anderes Ereignis hat das Leben in den vergangenen beiden Jahren so stark geprägt wie die Corona-Pandemie. Neben viel Bedrückendem hat sie auch Zeit und Raum gelassen für kreative Projekte. Eins davon ist die Corona-Bibel aus St. Gallen in der Schweiz.

Die handgeschriebene Bibel wird am Donnerstag, 17. März, um 18 Uhr beim Abendgebet in der Evangelischen Augustinerkirche in Erfurt übergeben und anschließend ausgestellt.

Im Corona-Lockdown im Frühjahr 2020 haben in nur zehn Wochen fast 1000 Menschen die rund 1200 Kapitel der Bibel mit der Hand abgeschrieben. Die Teilnehmer des Projekts kamen aus der Schweiz, Deutschland, Österreich und vielen anderen Ländern.

Außerdem haben viele ihre Seiten auch künstlerisch gestaltet und mit Bildern, Kommentaren und Anmerkungen versehen. Von dem Gemeinschaftswerk wurden rund 20 Exemplare gedruckt. Eins davon wird der Initiator, Pfarrer Uwe Habenicht, an die Bibliothek im Augustinerkloster überreichen. Die Bibel wird in der Augustinerkirche ausgestellt.

„Mit der Corona-Bibel wurde trotz des Lockdowns ein kreatives Projekt angestoßen, das Menschen miteinander verband und Gemeinschaft schuf – auch wenn sie sich nicht persönlich begegnen konnten“, sagt Pfarrer Bernd Prigge. „Gleichzeitig wurden die alten biblischen Texte neu belebt. Das geschah nicht zuletzt durch die große Vielfalt an Handschriften, persönlichen Schreibstilen und Illustrationen“, ergänzt er.

Schon vor der Übergabe der Bibel, am 17. März und 16.30 Uhr, wird der reformierte Theologe Habenicht über dieses einzigartige Projekt berichten.

Bei seinem Vortrag im „Haus der Versöhnung“ im Augustinerkloster wird er außerdem seine Überlegungen zur einer Spiritualität für das 21. Jahrhundert vorstellen. Das Buch, das er dazu geschrieben hat, trägt den Titel „Freestyle Religion. Eigensinnig, kooperativ und weltzugewandt“.