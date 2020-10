Menschenkette um die Erfurter Synagoge

Altstadt. Zur Mahnung an das Attentat in Halle vor einem Jahr soll es am 9. Oktober eine Menschenkette um die Neue Synagoge in Erfurt geben.

Eine lange Menschenkette um die Neue Synagoge in Erfurt soll am Freitag, 9. November, zustandekommen, um zu mahnen und zu erinnern. Die Erfurter Gruppe der „Omas gegen Rechts“ wünschen sich ganz viele Mitstreiter an ihrer Seite, die am 1. Jahrestag der Opfer des Anschlags auf die Synagoge in Halle gedenken.