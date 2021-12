Mercedes fährt in Straßenbahn in Erfurt: Ein Verletzter

Erfurt. Rund 30.000 Euro Schaden entstanden bei dem Unfall.

Dienstagmittag kam es in der Brühlervorstadt in Erfurt zu einem Unfall mit hohem Schaden. Ein 49-jähriger Mann war laut Polizei mit seinem Mercedes Vito von der Binderslebener Landstraße in den Nottlebener Weg eingebogen. Dabei übersah er eine Straßenbahn, die parallel zu ihm fuhr. Es kam zur Kollision.

Dabei wurde der Mann leicht verletzt. An der Straßenbahn und dem Transporter entstand ein Schaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Der Vito wurde dermaßen beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.