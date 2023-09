Mercedes im Wert von 120.000 Euro in Erfurt gestohlen

Erfurt. In Erfurt wurde einem 36-Jährigen das Auto gestohlen. Suchmaßnahmen der Polizei blieben erfolglos.

Einem 36-Jährigen wurde in Erfurt sein Auto gestohlen. Wie die Polizei informierte, habe der Mann den Diebstahl am Samstagmorgen bemerkt. Nach einem mehrtägigen Aufenthalt in Erfurt wollte der 36-Jährige am Samstag wieder in seine Heimat reisen, musste aber feststellen, dass sein Auto weg war. Der Mercedes GLE350 habe einen Wert von circa 120.000 Euro.

Die Polizei habe "zahlreiche Maßnahmen" eingeleitet, um das Fahrzeug wieder zu finden. Diese seien jedoch erfolglos geblieben. Die einzige Gewissheit, die blieb, sei, dass das Auto im Zeitraum zwischen Donnerstagabend und Samstagmorgen gestohlen wurde.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

