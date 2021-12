Messer in Tür gerammt und Polizisten mit Pfefferspray verletzt – SEK nimmt Frau in Erfurt fest

Erfurt. Eine aggressive Frau hat in Erfurt zwei Polizisten attackiert und verletzt. Spezialkräfte des LKA kamen daraufhin zum Einsatz.

Eine 67-Jährige hat am Montag einen SEK-Einsatz in der Magdeburger Allee in Erfurt ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, hatten Angehörige seit längerer Zeit keinen Kontakt mehr zu ihr gehabt und sich Sorgen gemacht. Daraufhin fuhren Polizisten gegen Mittag zur Wohnung der Frau. Diese sei allerdings hochgradig aggressiv gewesen und wollte die Tür nicht öffnen.

Im Laufe des Gesprächs sprühte sie Pfefferspray durch die bereits beschädigte Tür und verletzte beide Polizisten leicht. Anschließend rammte die Frau ein Küchenmesser von innen in das Türblatt. Auch eine hinzugerufene Notärztin konnte die Frau nicht davon überzeugen, die Tür zu öffnen.

Um eine weitere Gefährdung aller Beteiligten auszuschließen, wurden Spezialkräfte des Landeskriminalamtes angefordert. Sie öffneten die Wohnung und nahmen die Frau fest, die anschließend zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Die 67-Jährige muss sich wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und gefährlicher Körperverletzung verantworten.