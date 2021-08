Mieterin kann Einbrecher verscheuchen - Gleich drei Anzeigen gegen Autofahrer

Erfurt Die Meldungen der Polizei für Erfurt.

Gleich drei Anzeigen gegen Autofahrer

Zeugen beobachteten Montagabend in der Theo-Neubauer-Straße in Erfurt einen 21-jährigen Autofahrer, der manipulierte Kennzeichen an seinem Pkw angebracht hatte. Polizeibeamte kontrollierten den Audi Fahrer und stellten fest, dass das Auto nicht zugelassen war. Außerdem stand der Mann unter Drogen und konnte keinen Führerschein vorweisen. Es wurden drei Anzeigen gefertigt.

Mieterin kann Einbrecher verscheuchen

Montagabend erschrak die Mieterin eines Hauses in der Fr.-Engels-Straße in Erfurt, weil sich jemand an ihrer Wohnungstür zu schaffen machte. Die Frau befand sich in ihrer Wohnung und verursachte absichtlich Geräusche, so dass der Unbekannte sie bemerkte. Unverrichteter Dinge flüchtete der Einbrecher.

Bei der Überprüfung der Tür stellte sich heraus, dass er mit einem Werkzeug versucht hatte, diese gewaltsam zu öffnen. Die Frau beschrieb den Unbekannten wie folgt: männlich, ca. 180 cm, normale Statur, Brille, Dreitagebart, dunkelblonde/hellbraune Haare, grau/braunes T-Shirt. Hinweise zu dem Täter nimmt der ID Nord entgegen: 0361/778400, Vorgangsnummer: 018933.

Trio stiehlt zwei Fahrräder

Auf zwei hochwertige Fahrräder hatten es Unbekannte in der Nacht von Sonntag zu Montag in der Rudolstädter Straße in Erfurt abgesehen. Die drei Diebe knackten das Fahrradschloss und gelangten so an ihre Beute. Die Zweiräder haben einen Gesamtwert von knapp 4000 EUR. Von dem Trio fehlt jede Spur.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen