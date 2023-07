Mit 1,9 Promille: BMW-Fahrer landet in Erfurt im Gleisbett

Erfurt. Die Promillefahrt eines Autofahrers endete in Erfurt in einer aussichtslosen Lage. Der BMW des Mannes musste mit einem Kran geborgen werden.

Am Sonntagabend ist ein betrunkener Autofahrer in Erfurt mit seinem BMW im Gleisbett der Straßenbahn gelandet. Wie die Polizei mitteilte, war der 30-Jährige gegen 22.30 Uhr in der Stotternheimer Straße von der Straße abgekommen und hatte sich derart festgefahren, dass eine Weiterfahrt unmöglich war.

Die Unfallursache stellte sich schnell heraus. Ein Alkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 1,9 Promille bei dem Mann, der daraufhin für eine Blutentnahme zur Dienststelle gebracht wurde.

Der BMW musste mittels Abschleppkran geborgen werden. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Da an den betroffenen Gleisen aktuell ein Schienenersatzverkehr eingerichtet ist, war der Straßenbahnverkehr nicht beeinträchtigt. An den Schienen entstand allerdings Sachschaden, der nun repariert werden muss.

