Mit 100 Gramm Gras durch Erfurt geradelt

Polizisten angegriffen

Gegen Mitternacht zwischen Donnerstag und Freitag wurden Beamten in die Erfurter Bebelstraße gerufen. Der Grund war der Lärm einer Anwohnerin. Die stark alkoholisierte Frau rastete gegenüber den Polizisten aus und musste fixiert werden, heißt es in der Polizeimeldung. Als sie sich beruhigt hatte, wurden ihr die Handfesseln abgenommen und die Beamten verließen die Wohnung. Kurz darauf tat das die Frau auch und trat gegen ein Auto. Das bekamen die Polizisten jedoch mit und mussten die Frau erneut fesseln, weil sie sich wieder zur Wehr setzte. Ein Atemalkoholtest ergab 2,4 Promille. Sie kam in Gewahrsam, aus dem sie am Freitag wieder entlassen wurde.

Ebenfalls angegriffen wurden Polizisten am Donnerstagabend in der Meyfartstraße. Dorthin waren sie gerufen worden, weil ein Mann seine Frau schlug, heißt es in der Meldung. Als die Beamten eintrafen, wurden auch sie von dem Mann attackiert, weshalb auch er mit Handfesseln fixiert werden musste. Ihm wurde Kontaktverbot ausgesprochen und er musste den Bereich verlassen.

Radelnd mit 100 Gramm Gras unterwegs

Sehr unwirsch reagierte Donnerstagabend ein 31-Jähriger E-Bike-Fahrer, als er von der Polizei in der Friedrich-List-Straße in Erfurt angehalten wurde. Der Grund: Er hatte in seiner Tasche Marihuana dabei. Nach eigenen Angaben seien es 50 Gramm gewesen, das Verwiegen auf der Dienststelle ergab jedoch 100 Gramm. Die Drogen wurden inklusive dem E-Bike, mit dem er unterwegs war, sichergestellt. Laut Polizeimeldung war der Mann bereits polizeibekannt.

Mit Cuttermesser bedroht

Gegen Donnerstagmittag stahl ein Unbekannter in einem Erfurter Baumarkt zwei Rucksäcke und einen Werkzeugkoffer. Der Koffer löste beim Verlassen des Marktes Alarm aus. Ein Security-Mitarbeiter stellte sich dem Flüchtenden in den Weg. Der bedrohte den Sicherheitsmann mit einem Cutter-Messer und konnte mit den beiden Rucksäcken flüchten; den Werkzeugkoffer ließ er stehen.