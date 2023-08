Mit 49-Euro-Ticket von Erfurt zu Paul Kalkbrenner und „SMS“

Tausende feierten Paul Kalkbrenner Anfang Juni bei seinem Konzert auf dem Domplatz in Erfurt. Am Samstag tritt er beim „SMS“ auf.

Erfurt. Die Anreise von Erfurt zum Festival „Sonne Mond Sterne“ ist mit dem ÖPNV nicht gerade einfach, aber machbar. Mehrere Verbindungen sind möglich.

Knapp dreieinhalb Stunden muss einplanen, wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln und 49-Euro-Ticket von Erfurt zum Festival „Sonne Mond Sterne“ („SMS“) im südostthüringischen Saalburg-Ebersdorf anreisen will. Das Programm des Techno-Festivals beginnt am Freitag und bietet neben Szenegrößen wie Macklemore oder Major Lazer auch Paul Kalkbrenner auf, der Anfang Juni auf dem Erfurter Domplatz spielte.

Vom Domplatz führt der Weg zu Fuß oder mit der Straßenbahn zum Hauptbahnhof. Von dort gibt es mehrere Verbindungen mit Regiobahnen und Bussen, die alle zwei bis drei Umstiege erfordern und bis zum Ziel rund drei Stunden dauern.

So können Festivalbesucher mit der RB 23 nach Saalfeld, von dort mit der RB 32 nach Lobenstein fahren und in Lobenstein in den Bus nach Saalburg steigen. Möglich ist von Erfurt auch die RB 20 nach Weimar, dann die RB 21 bis Stadtroda, um dort mit dem Bus 820 nach Schleiz und weiter mit dem Bus 610 nach Saalburg zu fahren. Alternativ fährt der RE 1 ohne Umstieg bis Stadtroda. Von der Haltestelle in Saalburg zum Festivalgelände dauert der Fußweg 13 Minuten.

Zwischen Bad Lobenstein und Festivalgelände ist ein kostenfreier Shuttle-Bus eingerichtet.