Mit Adleraugen auf Erfurts Straßen unterwegs

Erfurt. Fahrzeuge mit Aufbauten zur digitalen Erfassung des Straßenzustands sind demnächst in Erfurt auf Nebenstraßen unterwegs.

Der Zustand Erfurter Straßen lässt an vielen Stellen zu wünschen übrig – doch für umfassende Erhaltungsmaßnahmen fehlt dem Amt für Tiefbau ein ausreichender Posten im Stadthaushalt. Immerhin an ordentlichen Daten darüber, was notwendig wäre, soll es nicht mangeln: Für das Straßenerhaltungsmanagement werden jetzt die Straßenoberfläche und Straßenzustände „mit Adleraugen“ untersucht. Ziel ist es, Arbeiten zur Erhaltung und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur zielgerichtet vorbereiten zu können, wie es aus dem Erfurter Tiefbauamt heißt.

Nachdem im vergangenen Jahr das Hauptnetz digital erfasst wurde, startet voraussichtlich ab dem 31. Mai die Befahrung des Nebenstraßennetzes, die etwa drei Wochen in Anspruch nehmen wird. Beauftragt hat die Stadt das Unternehmen Eagle Eye Technologies. Der Berliner Dienstleister befährt Erfurts Straßen und Wege mit zwei unterschiedlichen Fahrzeugen, die mit speziellen Sensoren ausgestattet sind. Sie erfassen nicht nur die Straßenflächen, sondern auch deren Nebenanlagen. Im Ergebnis erhält die Straßenbauverwaltung exakte Zustandsdaten aller Straßenoberflächen, die anschließend in das Straßeninformationssystem der Stadt eingefügt werden.

„Gemeinsam mit den Daten früherer Messkampagnen gewinnen wir Informationen nicht nur zum aktuellen Zustand unserer Verkehrsanlagen sondern auch zum Verlauf der Abnutzung und insgesamt zur Zustandsentwicklung des gesamten Straßennetzes. So können wir Prognosen entwickeln und überprüfen und unsere Maßnahmen zielgerichtet planen“, so Alexander Reintjes, Leiter des Tiefbau- und Verkehrsamtes. Rechnergestützt könne die Zustandsentwicklung jedes einzelnen Straßenabschnittes verfolgt werden. „Das macht unsere Arbeit deutlich effizienter, bedeutet leider aber auch nicht, dass wir alles Erforderliche auch tatsächlich umsetzen können.“