Mit dem eigenen Café in Erfurt einen alten Traum erfüllt

Einen besseren Ort für ihr eigenes Café kann sie sich Catherina Seeber eigentlich nicht wünschen. In ihrem eigenen Kiez hat sie das „Bistro & Café Albrecht“ eröffnet. Über den Namen musste sie nicht lange nachdenken, es ist die Albrechtstraße 67, in der sie einen ehemaligen Imbiss nach der notwendigen Grundsanierung gemütlich eingerichtet hat. „Es ist ein sehr buntes und sehr angenehmes Wohnviertel.“

Suche nach Café in der Nähe war erfolglos

Die einstige Mit-Betreiberin des Stadtgartens ist vor zwei Jahren mit ihrem Mann in die Andreasvorstadt gezogen. Da war das Ende des traditionsreichen Veranstaltungsortes im Dalbergsweg schon abzusehen, die Idee mit dem eigenen Café aber noch nicht ausgereift. „Wir sind damals durch das Viertel gelaufen und haben ganz verzweifelt nach einem Café gesucht. Erst auf dem Domplatz sind wir fündig geworden“, erinnert sie sich. Als im Stadtgarten endgültig Schluss war und er in den Dornröschenschlaf rutschte, in dem er sich jetzt befindet, dachte die studierte Raumplanerin zunächst daran, Bewerbungen zu schreiben.

Leerstehender Imbiss als plötzliche Chance

„Doch schon vor meinem Studium, das mich ursprünglich nach Erfurt führte, hatte ich diesen Traum von einem eigenen Café“, berichtet sie. „Jetzt oder nie“ habe sie gedacht. Die Zeit im Stadtgarten sei eine schöne Zeit gewesen, die sie nicht missen wolle. Ihrem sozialen Leben tut das neue Betätigungsfeld jedoch ausgesprochen gut, sagt sie. Lange hat sie nach dem passenden Ort gesucht. Ganz glücklich ist Catherina Seeber jetzt im Nachhinein, weil zwei Anläufe in der Krämpfervorstadt misslangen. Bei einem Spaziergang fiel ihr der einstige Imbiss in der Albrechtstraße auf. Sie notierte den Kontakt – und hatte nur einen Monat später den Mietvertrag in der Hand.

Kleines, feines Angebot

Weil das Café klein ist, hat sie vor allem kleine Speisen im Angebot. Mehrere Sorten hausgemachten Kuchen sowieso, aber auch Suppen, Quiches, Schmorgerichte. „Es ist ziemlich gesundes Essen“, erzählt sie lachend. „Ich liebe mediterrane Küche.“ Die ersten Rückmeldungen der Gäste geben ihr Recht. „Von Laufkundschaft kann ich hier abseits der Hauptstraßen sicherlich nicht leben, vielleicht wird das im Buga-Jahr mehr“, räumt sie ein und hofft, dass es einfach mit den Bewohnern im Viertel passt oder mit den vielen Studenten, die auf dem Weg zur Uni durch die Straße radeln. Angelaufen ist das Café jedenfalls gut. Und die Freiluftsaison kommt ja erst noch. Draußen sitzen, können die Besucher jetzt schon.

Vorerst ist werktags von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Das stemmt sie mit einem Mitarbeiter. Versuchsweise war sie aber zum Frauentag mal Sonntag am Start. Lob gab es da nicht nur für den selbstgebackenen Kuchen.