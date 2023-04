Mit der Erfurter Autorin Ingrid Annel ins Labyrinth der Zeit

Mit Ingrid Annel ins Gespräch kommen können die Besucher des Lesungsgesprächs in der Bibliothek am Domplatz.

Erfurt. Die Geschichte von Joanna aus der Feder der Erfurter Autorin Ingrid Annel ist Thema des Lesungsgesprächs. Ort ist die Bibliothek am Domplatz.

Zu einem Lesungsgespräch mit der Erfurter Autorin Ingrid Annel lädt die Bibliothek am Domplatz am Donnerstag, 20. April ein. Beginn ist um 16 Uhr. Thema ist Ingrid Annels Buch „Jonna im Labyrinth der Zeit“.

In der Geschichte entdeckt Jonna, dass Ben gar nicht ihr biologischer Vater ist. Nach anfänglicher Wut und Enttäuschung beginnt sie nach ihren Wurzeln zu suchen – im Internet und in den verwinkelten Gassen der Erfurter Altstadt. Von einem Unwetter überrascht, flüchtet sie in die Katakomben unter dem Dom und landet plötzlich im Jahr 1512...

Es ist eine abenteuerliche Reise zu sich selbst, über seltsam verschlungene Wege und durch längst vergangene Zeiten. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt, deshalb ist eine Anmeldung per E-Mail unter veranstaltungen.bibliothek@erfurt.de oder telefonisch unter 0361/6551590 erforderlich.