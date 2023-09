Mit Dickkopf und Beharrlichkeit: Erfurter Quartett der Uni-Zepter ist wieder komplett

Erfurt. Weil Verantwortlichkeiten in Berlin wechselten, ging für Hardy Eidam ein Traum in Erfüllung. Nun ist die Vitrine zur Erfurter Uni im Stadtmuseum komplett.

Dickköpfig wie er nun mal sei, habe er die Hoffnung nie aufgegeben: Seit mehr als 30 Jahren hat Hardy Eidam (60) dafür gekämpft, dass die zwei Rektorenzepter der Erfurter Universität wieder in Erfurt vereint werden. Denn hier gehören die Insignien hin, findet nicht nur der Oberkurator des Stadtmuseums.

Dass die Humboldt-Universität ihres, das nach Schließung der Uni in Berlin gelandet war, nach Erfurt zurückgeben müsse, hatte auch ein Autor dieser Zeitung schon Ende der 90er-Jahre gefordert. Allerdings mit gegenteiligem Effekt, wie sich Eidam erinnert: Die zuständige Dame in Berlin habe daraufhin die Läden dicht gemacht und all die Jahre auf ein „Jetzt-erst-recht-nicht“ beharrt. Nun hat das Personal in Berlin gewechselt, damit dessen Einstellung zum Thema. Vorerst für ein Jahr ist das Zepter zurück in Erfurt und im Erdgeschoss des Stadtmuseums ausgestellt. Unweit von einem Reiseschreibkästchen Martin Luthers, als wohl berühmtesten Erfurter Studenten.

Vorsorglich war der Zepter-Platz schon reserviert

Ein „sehr emotionaler Moment“ ist für Eidam folglich die Übergabe des Zepters, das jetzt die Vitrine zur Universitätsgeschichte komplett macht. Zu den beiden Zeptern der theologischen Fakultät – schlichter gehalten und erkennbar am Kreuz –, Kleidung und Siegelstempeln der früheren Rektoren sowie einem Faksimile des Gründungsprivilegs, enthält dieser Ausstellungsteil zur Stadtgeschichte nun auch beide aufwendig verzierten Rektorenzepter der Erfurter Universität. Guter Dinge war schon Platz für das zweite gelassen worden. Etwas länger ist das Exemplar aus Berlin, handwerklich weitestgehend identisch und hängt nun rechts von seinem Erfurter Pendant, das sich bereits seit der Gründung des Stadtmuseums 1974 hier befand.

An die erste deutsche Universitätsgründung in Erfurt wird in einer Vitrine im Stadtmuseum erinnert: Mit zwei Zeptern der theologischen Fakultät (links) und – bis Montag– nur mit einem Rektoren-Zepter. Foto: Frank Karmeyer

Erfurter ist die alteste Uni-Gründung im heutigen Deutschland

1379 hatte Erfurt das Gründungsprivileg erhalten, damit vor Heidelberg und Köln, und dürfe sich daher als älteste Universitätsgründung im heutigen Deutschland bezeichnen. 1816 war sie geschlossen worden, nur 13 Studierende und 13 Professoren habe die Uni damals noch gehabt. Ein „hervorragendes Betreuungsverhältnis“, wie Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) zur Zepter-Vorstellung scherzte – doch auch schon vor 200 Jahren nicht zu finanzieren. 1994 war die Uni Erfurt als eine der jüngsten deutschen Universitäten neu gegründet worden.

Eines der Rektorenzepter in Nahaufnahme. Foto: Dirk Urban / Stadt Erfurt

Von einem „Erinnungskulturellen Jahrhundertereignis“ spricht Stadthistoriker Steffen Raßloff als Mitglied des Stadtmuseum-Fördervereins und der Unigesellschaft. Vor genau 207 Jahren seien die beiden Uni-Zepter letztmals vereint gewesen. Eines hätte seither ein Schattendasein an der Spree geführt, verwahrt auf einem Dachboden, allerdings unversehrt und in bestem Zustand. „Nun sind die Zepter wieder vereint als Symbol für die Größe und Bedeutung der Universität und der Mittelaltermetropole Erfurt“, so Raßloff. Zu höchsten Anlässen seien die Zepter vor dem Rektor der Universität hergetragen worden – als Symbole für Macht und staatliche Unabhängigkeit.

Reich verziert und von hohem ideellen Wert

So reich verziert die beiden Zepter mit ihrer gotischer Laterne sind, so gering wird ihr Goldwert geschätzt. Kaum für einen Ring dürfte das Gold reichen, das aus dem zeittypischem Zierrat einzuschmelzen wäre, wie Martin Sladeczek als Direktor der Erfurter Geschichtsmuseen sagt. Ein Diebstahl empfehle sich daher nicht, auch wenn der ideelle und Versicherungswert ungleich höher sei.