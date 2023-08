Mit einfacher Sprache durch die Erfurter Gedenkstätte

Erfurt. Menschen mit Assistenzbedarf haben die inklusive Führung selbst erarbeitet: In einfacher Sprache werden die Stationen erläutert.

Gemeinsam mit dem Verein „kult-werk inklusiv – Inklusive Werkstatt für Kultur und Geschichte“ lädt die Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße für Sonntag, 6. August, ab 14 Uhr alle interessierten Besucher zur Führung „Andreasstraße inklusiv“. Der Rundgang dauert 60 Minuten, die Teilnahme ist kostenfrei.

Ab Mai 2022 wurde in einer inklusiven Lerngruppe in der Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße gearbeitet. Gemeinsam wurde eine Führung in möglichst einfacher Sprache vorbereitet. Die Menschen mit Assistenzbedarf haben sich die Stationen in der Ausstellung selbst ausgesucht und erklären sie mit ihren eigenen Worten. Der Rundgang findet an jedem ersten Sonntag im Monat statt.