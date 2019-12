Mit Nachdruck für neues Einkaufszentrum in Erfurt Nord

Um die Entscheidungsprozesse für den geplanten Bau eines Nahversorgungszentrums am Roten Berg zu beschleunigen, machten Linke und CDU einen Vorstoß im Stadtrat. So begründete Karola Stampf (Linke) den Antrag, die Vorlage als dringlich auf die Tagesordnung zu setzen.

Mit dem Antrag, der letztlich eine breite Mehrheit fand, wird nun die Stadtverwaltung verpflichtet, bei Problemen oder auch Verzögerungen in Bezug auf den avisierten Zeitplan zu informieren.

Ein Grundstücksankauf in der Schwebe

Wie das Stadtentwicklungsamt aber in eine Stellungnahme dazu äußert, gebe es derzeit keine Verzögerungen und ebenso könne der Stadtrat jederzeit über den Stand der Dinge informiert werden. Völlig ohne Probleme laufen die Vorbereitungen aber dennoch nicht. Wie Dezernent Alexander Hilge (SPD) in der Ratssitzung sagte, benötige der Investor für die Umsetzung seiner Pläne ein Grundstück, das er von der Stadt kaufen wolle. Es handelt sich um einen 900 Quadratmeter großen Streifen. „Ein Verkauf städtischer Grundstücke sollte aber die Ausnahme bleiben“, meinte Hilge. Darüber zu diskutieren, verbot sich aber in der öffentlichen Sitzung.

Ortsteilbürgermeisterin Marina Rothe nutzte die Ratssitzung, um noch einmal vehement für die Errichtung des Einkaufszentrums zu werben. „Das haben sich die Menschen am Roten Berg verdient.“