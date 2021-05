Mit offenenSchnürsenkeln

Im vergangenen Jahr war alles neu. Aber dieses Mal ist die Überraschung gebremst, dass die gewohnten Bräuche zum Himmelfahrtstag noch einmal ausgesetzt werden müssen.

Etwa der von mir gepflegte, mit den großen Söhnen die Wanderstiefel zu schnüren. Das könnten wir auch am Donnerstag tun, doch – Sie ahnen es – es gehörte noch weit mehr dazu.

Ein Blick ins Notbremse-Gesetz verdeutlicht hingegen sofort, dass eigentlich alles, was sonst in mehr oder minder ausgeprägter Form die Traditionen des Tages tangiert, verboten ist. So der Mannschaftssport, zu dem ja sicher Gruppen-Wanderungen gehören. Dann sind Kontakte zu mehr als einer Person nicht erlaubt, womit wir uns schon wiederholen. Dann noch Alkohol in der Öffentlichkeit – ganz böse! Höchstens die Maskenpflicht kommt dem Drang einiger männlicher Mitbürger entgegen, sich aus Anlass des Tages zu verkleiden.

Ich muss mich noch entscheiden. Setze ich mich still protestierend in den Garten? Oder widme ich mich wider der Natur eines Feiertags leichten häuslichen Arbeiten?

Oder nehme ich doch eine Flasche Bier, trage sie – vor den Häschern gut versteckt – in den Steiger, suche dort einen Punkt mit gutem Empfang und plaudere per Handy mit den Jungs – und habe dabei die Schnürsenkel lässig offen.