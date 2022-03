Mit Ortungssystem überführt: Autodieb in Untersuchungshaft

Erfurt. Nach dem Diebstahl eines hochwertigen SUV vom Typ Audi SQ5 sitzt ein 24-Jähriger in einer Thüringer JVA.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendete ein bis dahin unbekannter Täter im Erfurter Dichterviertel einen neuwertigen Audi SQ5.

Als die Halterin am Morgen den Diebstahl bemerkte und zur Anzeige brachte, konnte das Fahrzeug durch das eingebaute Ortungssystem laut Polizei im Bereich des sächsischen Riesa geortet werden.

Die sächsische Polizei lokalisierte den Wagen, der mutmaßliche Dieb konnte nach kurzer Flucht zu Fuß festgenommen werden. Der 24-Jährige wurde nach Erfurt überführt und am Samstag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an, die der Mann nun in einer Thüringer Justizvollzugsanstalt verbringt.