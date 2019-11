Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mit „Schallali Schallala“ kam der Erfolg

Hören Sie das „Schallali schallala…“, wenn Sie es lesen? Dann sind Sie mit Jürgen Walters Liedern aufgewachsen. Seit 50 Jahren ist er auf der Bühne, seit 50 Jahren auf Tour. Am Freitag, dem 29. November, kommt er nach Erfurt. Viele wunderbare Musiker und Orchester haben ihn begleitet, jetzt ist es an der Zeit, sich Solo auf den Weg zu machen und mit diesen besonderen Liedern und Chansons Geschichten seines Lebens zu erzählen – was wichtig war und ist und was das Leben von Jürgen Walter ausmacht.

In Thüringen geboren

1943 in Thüringen geboren, hat Jürgen Walter die Kindheit und Jugend in Fraureuth verbracht. Nach Abitur und Lehre als Landwirtschaftskaufmann, studierte er an der Humboldt-Universität Berlin, Germanistik/Romanistik. Einem frühen TV-Debüt 1967 in der Sendung „Schlager einer Stadt“, der Arbeit im bekannten Oktober-Klub, aus dem viele interessante Künstler hervorgingen, folgten Konzerttourneen ins In- und Ausland, unter anderem nach Frankreich, Libanon, Algerien, Kuba, Vietnam, sowie in alle europäischen sozialistischen Länder. Jürgen Walter war schon in den 1970er-Jahren ein sehr erfolgreicher Popschlager-, vor allem aber Chanson-Interpret in verschiedenen Sprachen.

50 Jahre auf der Bühne

Der große Erfolg trat, für ihn etwas unerwartet, mit dem Titel „Schallali schallala“ ein. Seine erste Solo-LP erschien daraufhin 1978. In den 50 Bühnenjahren arbeitete Jürgen Walter mit Größen der Musik zusammen wie Arndt Bause, Günther Fischer, Thomas Natschinski. Später auch mit Andreas Bicking, Wilfried Peetz und Ulli Schwinge. Und: Gisela Steineckert, seiner Texterin.

Sie alle waren die Autoren und Komponisten seiner großen Hits, mit denen er viele nationale und internationale Preise bei großen Musikfestivals ersang. Dazu gehören auch die Tourneen mit den „Poppys“ – dem französischen Kinder-Chor und Vorläufer der aktuellen Boybands – durch Frankreich und Deutschland. Ab 1983 lernte Jürgen Walter zwei Jahre an der Artistenschule Berlin jonglieren, wagte sich ans Trapez und auf das Drahtseil. Sein hartes Training, der Mut und die große Energie, die ihm auf vielen Gebieten eigen ist, wurden belohnt.

Vom Publikum gefeiert

Die Öffentlichkeit und die Medien feierten ihn, Auftritte auf der großen Show- und TV-Bühne folgten. Unter anderem die Präsentation der TV-Show „Ein Kessel Buntes“ oder drei große Personality-Shows 1980, 1985 und 1990. Acht große Live-Shows pro Woche, im ausverkauften Palast der Republik, widerspiegelten seine ungeheure Beliebtheit. Ende der 1980er Jahre machte Jürgen Walter als Schauspieler auf sich aufmerksam, u. a. im Kino-Film „Der Bruch“ 1989 mit Götz George und Otto Sander, in der Regie von Frank Beyer. Oder in „Mensch, mein Papa“, dem Film von Ulrich Thein mit Erwin Geschonneck und Franziska Troegner.

Eine künstlerische Seite, die er bis heute liebt. Jürgen Walter gehört zu den „Musiklegenden des Ostens“ - hieß es nach der Wende in den Medien, „seine Lieder kann man in keine Schublade stecken.“ „Schallali ...“, „Ab die Post“ oder „Clown sein“, sind seine Lieder, seine Hits und werden auch aktuell gespielt. Nach der Wende sind acht neue Alben entstanden unter seinem eigenen Label JPM Berlin. Jürgen Walter ist regelmäßig auf der großen Showbühne und in der „Kleinen Revue“ im Friedrichstadtpalast-Palast Berlin zu erleben und „City Lights“, „Jingle Bells – Die Weihnachtsrevue“, die TV-Gala „20 Jahre neuer Friedrichstadt-Palast Berlin“ und „Die Blume von H.“ sind eine Auswahl der Shows, in denen er zu sehen und zu hören war. „Willkommen zu Hause“ sagt bis heute der Portier des Friedrichstadtpalastes, wenn er im Haus ist.

Und heute?

Was macht Jürgen Walter jetzt? Er ist nach wie vor live auf den Bühnen des Landes zu erleben und seine neueste Produktion „Ein bisschen Vergangenheit“ ist auf dem Weg. Lieder daraus sind auch in der Jubiläumstournee 2019 anlässlich seines 50-jährigen Bühnenjubiläums zu erleben.

29. November 2019, 17 Uhr Michaeliskirche Erfurt, Eintritt: 19 Euro