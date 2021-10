Mit Schlagring und Bierflasche auf Passanten in Erfurt losgegangen

Erfurt. Am Samstag ereignete sich ein ausländerfeindlicher Übergriff.

Am frühen Samstagmorgen kam es im Erfurter Stadtteil Ilversgehofen zu einer ausländerfeindlichen Straftat, heißt es im Polizeibericht. An der Straßenbahnhaltestelle Vollbrachtstraße begegneten zwei Passanten mit einem Migrationshintergrund mehreren Erfurtern. Die Frage nach einer Zigarette endete in einem Gewaltausbruch.

Mit einem Schlagring gingen die Täter auf die beiden Personen los und warfen zuletzt eine Bierflasche. Dabei rief ein Mann ausländerfeindliche Parolen. Die Tatverdächtigen flüchteten, konnten aber unweit des Tatortes von der Polizei gestellt und laut Polizei "repressiven Maßnahmen zugeführt werden". Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Volksverhetzung. Die beiden Passanten blieben unverletzt.

