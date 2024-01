Mit Sicherheit engagiert: Erna hilft Erfurtern ins Ehrenamt

Erfurt Ab 2024 bietet die Volkshochschule Erfurt Kurse für ehrenamtlich engagierte Menschen in Zusammenarbeit mit der Erfurter Engagementagentur „erna“ an.

„Wir wollen das Ehrenamt und das Engagement vieler in Erfurt auf eine gute Basis stellen“, so Susanne Scharschmidt, kommissarische Leiterin der Volkshochschule Erfurt. „Die Bildungsangebote sollen individuelle Fähigkeiten stärken, die Handlungssicherheit im Ehrenamt erhöhen und so die Wirkung der einzelnen Akteurinnen und Akteure unterstützen“, ergänzt Franziska Herold, Projektleiterin der Erfurter Engagementagentur.

Die Ehrenamtsakademie ist ein Gemeinschaftsprojekt von VHS Erfurt und „erna“. Sie ist ein Bildungsangebot für ehrenamtlich Aktive und Hauptamtliche, die mit Ehrenamtlichen zusammenarbeiten. Das Programm bietet eine breite Auswahl an Seminaren, Workshops und themenrelevanten Netzwerkveranstaltungen.

Sicheres Handeln und Engagement ermöglichen

„Engagierte Ehrenamtliche sind das Rückgrat einer jeden (gemeinnützigen) Organisation. Umso wichtiger ist es, sie nicht nur zu gewinnen, sondern auch zu begleiten, ihnen ein sicheres Handeln zu ermöglichen und sie zu binden“, erklärt Franziska Herold.

Der praxisorientierte Basiskurs Freiwilligenkoordination ermächtigt Organisationen, Vereine und Verbände dazu, neuen Ehrenamtlichen einen guten Start zu ermöglichen und sie zur Mitgestaltung zu motivieren. Unkonventionelle Veranstaltungsformate wie das „SpeedDating: Engagiert in Erfurt!“ zielen darauf ab, Engagementinteressierte in direkten Kontakt mit Organisationen zu bringen und im Allgemeinen die Schwellen zum Engagement zu senken.

Wer den ersten Schritt ins Ehrenamt wagen möchte, kann sich direkt an die Erfurter Engagementagentur wenden. Eine persönliche Beratung ist Montag und Donnerstag von 10 bis 14 Uhr, Dienstag und Mittwoch von 14 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung möglich. Die „erna“, ein Projekt der Bürgerstiftung Erfurt, befindet sich in der Johannesstraße 175. Um Voranmeldung unter 0361/21852457 oder an info@erna-erfurt.de wird gebeten.

Eine Übersicht aller Kursangebote der Volkshochschule finden Interessierte unter www.erfurt.de/ef117264.