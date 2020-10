Mit über 100 km/h durch die Stadt – Polizei stoppt Transporter-Rennen in Erfurt

In Erfurt ist es am Freitag offenbar zu einem illegalen Autorennen gekommen. Wie die Polizei am Montag informierte, sei eine Streife Zeuge des Rennens geworden. Die Beamten konnten beobachten, wie die Fahrer zweier Transporter, die in der Innenstadt zunächst an einer Kreuzung nebeneinander standen, bei Grün ihre Fahrzeuge auf bis zu 110 km/h beschleunigten.

Einer der Fahrer konnte durch die Polizei gestoppt werden. Dem 24-Jährigen wurde der Führerschein abgenommen und ihn erwarte nun eine Anzeige wegen illegalen Autorennen.