Mitarbeiter des Erfurter Ordnungsamtes absichtlich angefahren

Am Wochenende musste ein Mitarbeiter des Stadtordnungsdienstes in Erfurt schmerzlich für sein Einschreiten bezahlen. Wie die Polizei am Montag informierte, hatte der 40-Jährige einen Mann beim Urinieren in der Öffentlichkeit erwischt und wies ihn auf sein Fehlverhalten hin.

Der Angesprochene sei daraufhin in sein Auto gestiegen und sei gezielt zweimal gegen die Beine des Ordnungshüters gefahren. Die Polizei konnte den polizeibekannten 60-jährigen Täter stellen. Gegen ihn wurde Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung erstattet.

Der Mitarbeiter des Stadtordnungsdienstes kam glücklicherweise mit leichten Verletzungen davon.