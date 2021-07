Mitgestalten in Ilversgehofen beim Dialog der Vielfalt

Erfurt. Der Kulturverein Klanggerüst möchte die Menschen im Erfurter Stadteil Ilversgehofen näher zusammenbringen.

Der Kulturverein Klanggerüst ruft auf zum Diskutieren und Mitgestalten der nahen und fernen Zukunft des Stadtteils Ilversgehofen. Am Montag, 12. Juli, wird zu diesem Zwecke ein weiterer „Dialog der Vielfalt“ im Kontor veranstaltet, Beginn ist 17 Uhr. Wie der Verein mitteilt, hat es bereits zwei dieser Diskussionsrunden gegeben. Am Montag soll konkretisiert werden, wo, wie und welche Veranstaltungsformate im August und September im Stadtteil organisiert werden sollen. Ziel ist es, alle Menschen in Ilversgehofen näher zusammenzubringen und die Möglichkeit zur Teilhabe und Gestaltung des öffentlichen und kulturellen Lebens zu schaffen. „Kurzum: Das Leben in Ilversgehofen soll noch lebenswerter werden“, heißt es in der Mitteilung.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um Anmeldung gebeten, per Mail an dialog-vielfalt@klanggeruest.de oder in den sozialen Netzwerken.

„Dialog der Vielfalt“: Montag, 12. Juli, 17 bis 20 Uhr, im Kontor, Hugo-John-Straße 8.