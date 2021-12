Mobile Streetwork-Sprechstunde auf dem Erfurter Anger

Erfurt. Am Angerbrunnen sind jeweils mittwochs Streetworker an ihrem auffälligen Mobil anzutreffen.

Die Erfurter Streetworkerinnen und Streetworker nutzen die weihnachtliche Kulisse des Angers, um auf ihre Angebote aufmerksam zu machen. Jeden Mittwoch sind sie von 16 bis 17 Uhr direkt neben dem Ursulinenkloster am neuen Angerbrunnen anzutreffen. Noch bis zum Frühjahr möchten sie dort über ihre Leistungen informieren. Warme Getränke dürfen sie zwar nicht anbieten, dafür aber persönliche Gespräche und kleine Geschenke. Zu erkennen ist der Streetwork-Bus an seiner auffälligen Comicgestaltung.

„Nicht nur Kinder und Jugendliche können auf uns zukommen. Wir möchten auch die Erwachsenen für unsere Aufgaben sensibilisieren“, erklärt David Heinecke vom städtischen Jugendamt. Das Aufgabengebiet der Streetworker-Teams ist vielfältig und reicht von Einzelfallhilfen, Beratungen, Begleitungen und Vermittlungen bis hin zu Gruppen- und Projektarbeiten in Jugendhäusern und Schulen.

TLZ-Newsletter für Erfurt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

David Heinecke ergänzt: „Für uns ist es wichtig, die Bedürfnisse der Kids sichtbar zu machen. Wir stehen bei jeglichen Problemen zur Seite, sei es in der Schule, innerfamiliär oder im Freundeskreis, und versuchen, so viele Menschen wie möglich zu erreichen.“

Die Streetworker der Teams Nord, Ost, Stadtmitte und Süd haben in den vergangenen Jahren die Erfahrung gemacht, dass sich Kinder und Jugendliche oftmals nicht mehr ausschließlich in ihren Wohngebieten treffen, sondern in der Innenstadt. Daher stehen die Teams in regelmäßigem Kontakt zueinander und tauschen sich aus. Diese Vernetzung führte zu der Idee der mobilen Sprechstunde mitten in der Stadt. Diese wird bis zum Frühjahr stattfinden. Anschließend ist ein Ortswechsel in ein mobiles Wohnzimmer in einem Erfurter Park geplant. Kleine Give-aways haben die Straßensozialarbeiter und -arbeiterinnen übrigens auch dabei, sogar bis über Weihnachten hinaus.

Weitere Informationen: www.erfurt.de/ef109753