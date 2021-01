Mörtelmaschine gestohlen - Pizzabote verletzt sich

Pizzabote verletzt sich

Donnerstagabend gegen 20:15 Uhr fuhr ein 17-jähriger Pizzabote mit seinem Roller die Robert-Koch-Straße in Richtung Windhorststraße in Erfurt. Am Stadtpark bremste der junge Mann, um in die Kreuzung heranzufahren. Aufgrund der nassen Fahrbahn rutschte er mit dem Vorderrad weg und stürzte. Leicht verletzt musste er in ein Krankenhaus gebracht werden.

Mörtelmaschine gestohlen

In Ilversgehoven stellte am Donnerstagmorgen ein 49-jähriger Mann fest, dass in seine Baustelle eingebrochen wurde. Diebe hatten ein Kellerfenster aufgebrochen, um in das Objekt zu gelangen. Aus dem Erdgeschoss des Gebäudes stahlen sie eine Mörtelmaschine im Wert von 6.000 Euro. Vor Ort aufgefundene Reifenspuren lassen vermuten, dass die Täter ihre Beute mit einem Fahrzeug abtransportiert haben.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen

