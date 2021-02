Montagmorgen keine Neuinfektionen in Erfurt registriert

Weiterhin werden Verdachtsfälle auch in Erfurt auf das Coronavirus getestet - aber an Wochenenden weniger. Am Montagmorgen hatte das Gesundheitsamt keine neuen Corona-Infektionen zu vermelden.

Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen in Erfurt hat sich seit dem Vortag nicht erhöht, meldet das städtische Gesundheitsamt am Montagmorgen. Das ist zum Wochenstart nicht zum ersten Mal vorgekommen, denn an den Wochenenden werden weniger Verdachtsfälle getestet. Die 7-Tage-Inzidenz für Erfurt liegt laut Robert-Koch-Institut bei 121,0 (am Vortag bei 122,0).

In Erfurt wurden seit Pandemiebeginn insgesamt 4665 Personen mit dem Coronavirus registriert. Die Zahl der als genesen geltenden Menschen liegt wie am Sonntag bei 3629. Ebenso die Zahl der registrierten Todesfälle: 149 Personen mit Corona-Infektion sind verstorben. Damit gibt es in Erfurt aktuell 887 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus.