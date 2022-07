Montagsmusik in der Erfurter Barfüßerkirche

Erfurt. Nicht gestreamt, sondern Live-Musik bietet sich an kommenden Montagen an einem besonderen Ort – dem Hohen Chor der Erfurter Barfüßerkirche.

Bach, Vivaldi, Klezmer-Musik mit Cembalo, Violine, Akkordeon: Musikalische Vielfalt verspricht die Reihe „Montags-Serenaden“ in der Barfüßerkirche.

Jeweils montags im August lädt der Initiativkreis Barfüßerkirche im Zentrum der Erfurter Altstadt zu einem Konzert im Hohen Chor ein. Damit führt der Initiativkreis die seit 1811 bestehende Tradition der Erfurter Musikfeste fort.

Kammermusik mit dem „Trio Balticum“

Als nächstes erklingt am 1. August in der Ruine des ehemaligen Franziskanerklosters Kammermusik mit dem „Trio Balticum“. Das „Trio Balticum“ besteht aus Eugen Mantu am Violoncello, Kristina Kato an der Violine und Liene Henkel am Klavier. Mantu und Kato werden auch den darauffolgenden Montag in Form einiger Duette musikalisch gestalten.

Musikalische Kostproben zur Mittagszeit

Am 15. August wird Monica Ripamonti aus den sogenannten Englischen Suiten Johann Sebastian Bachs spielen. Den Abschluss am 29. August bestreiten „The String Company“, unter anderem mit ihren neu komponierten Liedern zum Jüdischen Schatz von Erfurt. Kleinere Hörproben verschiedener musikalischer Einlagen können sich Erfurter und seine Besucher jeden Donnerstag im August für eine Viertelstunde jeweils kurz nach zwölf Uhr mittags anhören.

Der Eintritt zu den Konzerten ist frei, mit einer Spende am Ausgang kann man jedoch den Initiativkreis Barfüßerkirche unterstützen. Dieser sorgt für den Erhalt des Denkmals, damit auch nach vielen Jahrhunderten Mönchsgesang, Orgelklang und Kirchenorchester weiterhin Musik durch den Hohen Chor nach außen in die Straßen Erfurts dringt.

Montags-Serenaden im Hohen Chor der Barfüßerkirche. Beginn jeweils 19 Uhr