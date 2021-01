Moscheebau in Erfurt geht in das dritte Jahr

Während Wohnhäuser in Erfurt an vielen Ecken in Windeseile hochgezogen werden, gibt es am Rande Marbachs eine Dauerbaustelle. Die Moschee der Ahmadiyya-Gemeinde für die der Grundstein am 13.November 2018 gelegt wurde, steht im Rohbau. Doch die Arbeiten ruhen.

Suleman Malik Sprecher der Gemeinde verweist auf den Winter und die Pandemie, warum derzeit gerade nichts auf dem Grundstück im Gewerbegebiet in Nachbarschaft der Hauptfeuerwache passiert. Immerhin seien im November die Anschlüsse für Strom, Wasser und Gas verlegt worden, berichtet Malik. Wobei die Stadtwerke sehr gut unterstützt hätten.

Baufirmen schlagen Aufträge für Moschee-Bau aus

Nun sei auch ein Generalbauunternehmer aus Hessen gefunden, der Innenausbau und Außenanlagen vollenden soll. So dass in diesem Jahr das muslimische Gotteshaus noch fertiggestellt werden könnte. So jedenfalls die Hoffnung Suleman Maliks.

Drei Jahre Genehmigungsphase und bisher zwei Jahre Bauzeit, dass der erste Moschee-Neubau in Ostdeutschland noch nicht vollendet ist, liege aber nicht am Wetter, sondern an den permanenten Anfeindungen und Störmanövern von rechten Gruppierungen, verkennt Suleman Malik nicht. Handwerker oder Baufirmen zu finden, sei das Hauptproblem. „Es kommen bei Ablehnungen immer die gleichen Gründe: man traue sich nicht, Firmenautos auf die Baustelle zu stellen und fürchtet Angriffe“, erklärt Malik. Ob er nun solche Fälle öffentlich gemacht habe oder im Stillen nach Partnern gesucht habe, die Situation habe sich nie verändert. Leider hätte sich auch nichts daran geändert, dass vor allem Neonazis und rechte Gruppierungen permanent gegen den Moscheebau mobil machen. Erst vorige Woche hätte es wieder Proteste gegeben, was stets nach dem gleichen Muster ablaufe. Die Leute kämen mit Autos und parkten die Straße zu und dann zögen sie mit Holzkreuzen vor das Grundstück der Moschee und veranstalteten eine Art Gottesdienst.

Malik: regelmäßig aggressive Demonstranten vor Baustelle

„Diese elenden Geister haben nichts Besseres zu tun, als mitten in einer Pandemie ohne Maske und Abstand vor einer Moschee-Baustelle zu stehen, um widerliche Hetze gegen Muslime zu betreiben“, empört sich Suleman Malik. Und kann nicht verstehen, warum diese Demos genehmigt werden. Das sei eine Schande. Er wirft der Stadt vor wegzuschauen.

Immer mehr beschäftige den Sprecher der Ahmadiyya Thüringen, wie das weitergehen soll. „Was wird erst, wenn die Moschee eröffnet ist und Gläubige zu den Gebeten hierher kommen?“ Wie soll das laufen? Er empfinde es jetzt schon so, dass die Proteste von gewaltbereiten Gruppen angeführt würden.

Wie stark die Bedrohung durch Rechtsextreme vielerorts inzwischen geworden sei, zeigten auch die Anschläge von Halle oder Hanau. Synagogen würden inzwischen stärker geschützt. Dort würde man, so der Ahmadiyya-Sprecher, auch nie solche Demonstrationen zulassen, mit denen sich seine Gemeinde in Erfurt konfrontiert sehe, so Malik.