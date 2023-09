Motorroller-Fahrer bei Unfall in Erfurt schwer verletzt

Erfurt. Ein Rollerfahrer ist am Mittag in Erfurt bei einem Unfall schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen erfasste eine Opel-Fahrerin den Mann.

Bei einem Unfall zwischen einem Auto und einem Motorroller ist am Freitagmittag in Erfurt ein Mann schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich aus bisher unbekannter Ursache in der Schlüterstraße kurz vor einer Ampelkreuzung.

Eine Ford-Fahrerin kollidierte dort mit einem Roller. Dessen Fahrer stürzte auf die Fahrbahn und musste vom Notarzt behandelt werden. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus.

