Guten Morgen Müllflut in Erfurt, Müllalarm in der Welt

Zwar haben die Thüringer den wenigsten Müll pro Person produziert, doch bei Anblick mancher Flächen in Erfurt ist das schwer zu glauben. Anja Derowski über Müll hier – und auf einem anderen Kontinent

459 Kilogramm. So viel Kilo Hausmüll fallen in Thüringen pro Kopf an. Das sind 25 Kilo weniger als die des durchschnittlichen Bundesbürgers. Das zumindest sagt das Thüringer Landesamt für Statistik.

Doch blickt man in manchen Park, der sich abends zur Partyzone ausweitet, könnte man meinen, in Erfurt gibt es gar mehr Müll als anderswo. Es ist zum Verzweifeln und zum Schämen. Was denken denn Besucher unserer Stadt bei solchen Anblicken? Es wird sich jetzt, wo es allmählich kälter wird, etwas beruhigen. Hoffentlich.

Den Kampf gegen Vermüllung verlieren Städte, Länder, Kontinente. Eine Reise nach Afrika offenbarte nicht nur eine andere Kultur, sondern auch Strände, an denen unaufhörlich Plastik angeschwemmt wurde. Man watet durchs Wasser und durch Müll. Wahrlich, es gibt schönere Erfahrungen. Das Problem ist längst global – doch wenn jeder bei sich anfängt, Müll zu vermeiden oder zumindest korrekt zu entsorgen, ist das schon viel wert. Und die Thüringer scheinen ja auf dem richtigen Weg zu sein.