Müllgebühren werden ab 2022 neu und gerechter berechnet

Hausbesitzer hatten in diesen Tagen kommunale Post im Briefkasten. Absender: Amt 31.04. Das Sachgebiet Abfallwirtschaft im Umwelt- und Naturschutzamt. Man wolle, heißt es im Einführungstext, ab dem Jahr 2022 eine neue Gebührenstruktur bei den Abfallgebühren umsetzen. Und dazu bedürfe es der Mitwirkung der Hauseigentümer. Beigelegt ein Fragebogen. Darin wird gebeten, alle Nutzungseinheiten anzugeben. Das alles wirft Fragen auf.

Was Daniel Brater, der Sachgebietsleiter Abfallwirtschaft im Umweltamt, bestätigt. Es habe zahlreiche Anrufe gegeben. Man wolle die Grundgebühr von der personenbezogenen Berechnung auf die Berechnung nach der Anzahl der privaten Nutzungseinheiten - also Wohnungen - umstellen, erklärt er. Es gehe darum, die Vorhaltekosten für Fahrzeuge, Personal und Betriebsausstattung - unabhängig davon, wieviel Müll am Ende tatsächlich entsorgt wird - gerechter zu verteilen, so Brater. Bislang nimmt ein Ein-Personen-Haushalt dieselbe Grundleistung wie ein Vier-Personen-Haushalt in Anspruch, bezahlt aber weniger, nämlich nur einmal die Grundgebühr. Die anderen vier mal so viel.

Die Grundgebühr berechnet sich bislang nach Personen und die Behältergebühr nach Größe und Anzahl. Die Grundgebühr werde nun neu berechnet, da die aktuelle Kalkulation 2021 ende. Für die Jahre 2022 bis 2024 wird eine neue erstellt. Und die voraussichtlichen Abfallentsorgungskosten sollen dann unter den neuen Prämissen - statt Personenanzahl dann eben die Anzahl der Wohnungseinheiten - , berechnet werden. Ein Einfamilienhaus zählt künftig als eine Nutzungseinheit. Wohnen abgeschlossenen z.B. drei separate Mietparteien drin, sind es dann drei Nutzungseinheiten. Durch diese neue Gebührenstruktur werde auch der Verwaltungsaufwand bei der Gebührenerhebung erheblich gesenkt, weil man z.B. bei Umzügen nicht ständig hin- und herrechnen müsse, so Brater.

Weniger Müll trotz mehr Einwohnern

Die Hausmüllmenge in Erfurt sei nach Braters seit 2013 zurückgegangen, trotz steigender Einwohnerzahl. Das liege auch daran, dass inzwischen von Jahr zu Jahr mehr Bioabfall gesammelt werde, der nicht mehr im normalen Müll lande. Daher habe man mehr von den braunen Biotonnen ausgegeben. Die Mülltrennung werde durch die kostenlose gelbe Tonne für Kunststoff- und Verpackungsabfall aus dem dualen System, erleichtert. Es verbessere sich immer und stetig, so Gabriele Birkner, Abteilungsleiterin Abfall.

Zehn Fahrzeuge der Stadtwirtschaft holen in Erfurt den normalen Hausmüll in der schwarzen Tonne ab. Sieben Fahrzeuge entsorgen den Bioabfall aus der braunen Tone. Die blauen Tonnen mit Altpapier - ebenfalls kostenlos - werden mit fünf Fahrzeugen eingesammelt. Dazu kommen noch zwei Sperrmüllfahrzeuge. Insgesamt sind 30 Fahrzeuge täglich auf den Straßen der Stadt damit beschäftigt, die Wohlstandshinterlassenschaften - jeder Erfurter produziert im Durchschnitt 170 Kilo Müll per anno - zu entsorgen. Insgesamt 110 Mitarbeiter zählt das Heer der Erfurter „Saubermänner". Thüringens Landeshauptstadt liege mit seinem Müllaufkommen deutschlandweit „irgendwo im Mittelfeld", so Gabriele Birkner. In der Corona-Krise sei das aber nicht gestiegen, wie man hätte vermuten können, sagt Daniel Brater. Für ihn eher unerklärlich ist die Steigerung des Sperrmülls. 10.000 Tonnen fielen per anno bisher an. Die Schlussrechnung für 2020 steht noch aus. Sperrmüll wird in Erfurt übrigens kostenfrei abgeholt, worum man von den Einwohnern anderer Kommunen beneidet werde.

20 Prozent der Angeschrieben haben bislang geantwortet

Im günstigsten Fall - Singlehaushalt, Grundgebühr plus 40-Liter-Mülltonne, die alle vier Wochen geleert wird, ohne Biotonne - zahlt man in Erfurt knapp über 50 Euro im Jahr. Kommt die Biotonne dazu, sind es etwa 69 Euro. Das sei aber nicht der Normallfall, so Sachgebietsleiter Brater. Normalfall sei ein 3- bis 5-Personenhaushalt mit einer 80 bis 230-Liter Abfalltonne, die alle zwei Wochen geleert wird und Biotonne dazu. Macht im Jahr um die 300 Euro. Produziert man bewusst weniger Restabfall, lohne es sich durchaus, über eine kleinere Tonne nachzudenken. Wer den Inhalt seiner 120-Liter-Tonne beispielsweise halbiert, kann im Jahr 85 Euro sparen.

20.800 Eigentümer von Ein- oder Mehrfamilienhäusern, 70 Bevollmächtigte wie Hausverwaltungen und die großen Wohnungsgesellschaften und -genossenschaften haben den Brief der Stadtwirtschaft dieser Tage erhalten. 20 Prozent der Angeschrieben hätten nach Braters Aussage bereits geantwortet. Einen Stichtag gibt es nicht. Bis zum Frühjahr möchte die Stadtwirtschaft den gesamten Rücklauf einsammeln, um die Gebührenberechnung neu zu gestalten. Wer bis Mitte des Jahres noch nicht geantwortet hat, wird nochmal freundlich dazu aufgefordert. Ansonsten muss geschätzt werden.