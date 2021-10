Musical im Erfurter Kaisersaal: Wie heißt Bibi Blocksbergs Besen?

Erfurt. Bibi Blocksberg kann zwar leider, leider nicht das Ferienende wegzaubern, mit einem Musical im Kaisersaal aber den Ausklang verschönern.

Da ist zum Ferienende noch einmal richtig was los! Wird es den Hexen der Familie Blocksberg an diesem „verhexten“ Tag gelingen, das Hexenfeuer zur Walpurgisnacht wie vorgesehen zu entzünden? Die kleinen und großen Hexen-Fans im Saal dürfen Bibi, ihrer Mutter und ihrer Oma sogar dabei helfen, denn bei diesem Familien-Pop-Musical ist Mitmachen dringend erwünscht – gerne auch verkleidet.

Noch gibt es Karten an allen bekannten Vorverkaufsstellen für die Vorstellung am Sonntag, 7. November, um 16 Uhr im Kaisersaal. Es gibt aber auch welche zu gewinnen: Zwei mal zwei verlosen wir unter unseren Lesern: Wer weiß, wie Bibi Blocksbergs Hexenbesen heißt, der sollte am Donnerstag, 28. Oktober, eine E-Mail senden an: Erfurt@funkemedien.de, darin seine Anschrift und Telefonnummer vermerken. Unter allen Einsendungen werden die Tickets verlost – und zum Trost für all jene, die nicht dabei sein können, kommen außerdem zwei CDs vom Musical in die Lostrommel.

„Kleine und große Hexen in Kostümen sind herzlich willkommen!“, heißt es in der Ankündigung der Familienveranstaltung. Und wenn mit Hilfe der Kinder und aller Zuschauerinnen und Zuschauer alles gut ausgeht, wird Karla Kolumna, die rasende Reporterin aus Neustadt beruhigt schreiben können: Es war alles wie verhext.

Versprochen wird von den Veranstaltern eine mitreißende Inszenierung mit tollen neuen Liedern und wieder einmal ganz viel „Hex hex!“. Das Bibi Blocksberg-Musical „Alles wie verhext!“ wird original und exklusiv vom Cocomico Theater aus Köln aufgeführt. Der Familienspaß dauert etwa 110 Minuten inklusive Pause. Die aktuellen Hygienemaßnahmen, Abstandsregelungen und verminderte Kapazitäten werden nach den vor Ort geltenden Vorschriften eingehalten, teilt das Veranstaltungsbüro mit.