Musik in drei Erfurter Höfen und auf einem Dach

Erfurt. Vier Bühnen, 20 Gruppen, eine Einladung – zur „Erfurter Hofmusik“ am Freitag von 16 bis 22 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Drei Höfe und eine Dachterrasse werden am Freitag, 16. Juli, zur Bühne der „Erfurter Hofmusik“. Organisiert von den Machern der „Fête de la Musique“, die coronabedingt dieses Jahr ausfallen musste, geben sich Musiker und Bands nun an vier Orten ein Stelldichein. Dabei sind das Haus Dacheröden, das Café Nerly, die Engelsburg mit ihrer Dachterrasse und der Zughafen. Bei freiem Eintritt gibt es zwischen 16 und 22 Uhr Auftritte von: Brise Manouche, Aschegrau, Behle, Laurasson, Galaxis (alle Haus Dacheröden), Magma & MBP, Friduka, Denny Waldner & Susanne Thiele, Ramm Tamm Tilda und One Nighters (alle E-Burg), Marcus Horn & Sammy Lukas, Robert Graefe, The String Company, yanzzon und Jann (alle Nerly), sowie friederike, Troubled Mellowdy, Tom Quittenbaum, Joyce November und Strandheizung (Zughafen).

„Kommt und feiert mit“, ruft Mitorganisiator Wolfgang Beese auf. Die Veranstaltung ist Teil des Erfurter Kultursommers.