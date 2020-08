Erfurt. Der Erfurter Künstler Lilabungalow veröffentlicht neues Album „Lichten“ am nächsten Freitag.

Einen weiten Blick und Offenheit mit auf den Weg geben – das will Lilabungalow alias Patrick Föllmer mit seinem neuen Album „Lichten“. Das Pop-Album enthält zwölf deutschsprachige Lieder und erscheint am kommenden Freitag. Der Erfurter Musiker will mit seiner Musik Situationen aus dem Leben zeichnen.