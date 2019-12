Musikalische Untermalung aus einem Guss

Marc Sagnol, ein Filmemacher, der derzeit in Erfurt zu Hause ist, arbeitete einige Jahre lang an einer Dokumentation über den Dichter Paul Celan (1920 – 1970). Gewissermaßen auf der Zielgeraden holte er jetzt den Kammermusikverein Erfurt ins Boot, um seinen Film musikalisch zu untermalen. Liene Henkel am Klavier, Eugen Mantu am Violoncello und Margarethe Fredhelm mit Gesang durften für die Aufnahmen kostenfrei den Orchesterprobenraum des Theaters Erfurt nutzen.

„Die Gewässer des Südlichen Bug“ lautet der Arbeitstitel des Dokumentarfilms, der zum 100. Geburtstag von Celan entstanden ist. Im Französischen heißt er „Les eaux du Boug“. Er rekonstruiert den Lebensweg des Dichters, der von 1920 bis 1970 lebte und dessen Biografie eine Brücke zwischen Deutschland, Frankreich, Rumänien, der Ukraine und Russland, also zwischen Ost- und Westeuropa, bildet.

Für die Dokumentarfilmfestivals DOK.fest in München und Cinéma du Réel in Paris soll der Film im Januar eingereicht werden. Im November 2020 soll es zudem eine Aufführung am Erinnerungsort Topf & Söhne in Erfurt geben, bei der die drei Musiker live spielen werden, kündigt Mantu an. Sehr erleichtert wurde das Projektfinale, weil das Theater Erfurt und vor allem Intendant Guy Montavon, den Orchesterprobenraum zur Verfügung stellten, betont er. Auch die städtische Kulturdirektion unterstützte die Idee.

Bei einer Ausstellungseröffnung im Angermuseum hatte Marc Sagnol das Streichquartett des Kammermusikvereins erlebt. Der freischaffende Autor, Fotograf und Filmemacher ist Kulturattaché der Französischen Botschaft, Französischer Kulturbeauftragter der Staatskanzlei und Vertreter des Instituts Français für Thüringen. „Ich konnte mir vorstellen, von ihnen die Musik einspielen zu lassen und habe einfach gefragt“, sagt er über diese erste Begegnung. Eine spezielle Sonate, die er zunächst im Sinn hatte, wurde es dann doch nicht. Die drei Musiker des Kammermusikvereins lieferten stattdessen die gesamte Filmmusik aus einem Guss.

Während das Einspielen der Filmmusik zwar durchaus mit viel Herzblut passierte, aber eine schnell erledigte Sache war, steckt in dem Dokumentarfilm viel Arbeit über einen langen Zeitraum. Sagnol startete das Projekt über Celan schon 2012. Gefilmt hat er in Paris, in der Ukraine und in Rumänien, hauptsächlich in den Jahren 2013 bis 2016.

Als Anekdote am Rande verpackt der Cellist Eugen Mantu sein Debüt als Sprecher, das sich zufällig ergab. Im Film wird das Gedicht „Die Todesfuge“ von Celan vorgetragen. „Die bereits abgedrehte Fassung war dem Regisseur nicht mehr pathetisch genug, aber die Zeit drängte“, erzählt Mantu. Weshalb er einsprang und „Die Todesfuge“ in seiner Muttersprache auf Rumänisch rezitierte.