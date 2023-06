Fête de la Musique 2023 in Erfurt: Künstler locken viele Zuhörer zu 41 Auftrittsorten – Clueso begeistert auf Petersberg

Erfurt. Zur Fête de la Musique spielen Musiker ohne Honorar auf Erfurter öffentlichen Plätzen und meist unter freiem Himmel.

Die Fête de la Musique, das große Festival der Straßenmusik bei freiem Eintritt, wird jedes Jahr zum kalendarischen Sommeranfang gefeiert. Die Idee zu diesem Straßenfest ist 1982 in Paris geboren worden. Dabei spielen Laien- und Berufsmusiker verschiedener Genres und ohne Gage.

Fête de la Musique in Erfurt - die Bilder Fête de la Musique in Erfurt - die Bilder Fête de la Police auf dem Anger mit den Moonshiners. Foto: Marco Schmidt / Funke Medien Thüringen

Fête de la Musique in Erfurt - die Bilder Impressionen von der Fête de la Musique in Erfurt. Foto: Marco Schmidt / Funke Medien Thüringen

Fête de la Musique in Erfurt - die Bilder Eule Müller spielte auf dem Fischmarkt. Foto: Marco Schmidt / Funke Medien Thüringen

Fête de la Musique in Erfurt - die Bilder Impressionen von der Fête de la Musique in Erfurt. Foto: Marco Schmidt / Funke Medien Thüringen

Fête de la Musique in Erfurt - die Bilder Impressionen von der Fête de la Musique in Erfurt.ert. Foto: Marco Schmidt / Funke Medien Thüringen

Fête de la Musique in Erfurt - die Bilder Impressionen von der Fête de la Musique in Erfurt. Foto: Marco Schmidt / Funke Medien Thüringen

Fête de la Musique in Erfurt - die Bilder Impressionen von der Fête de la Musique in Erfurt. Foto: Marco Schmidt / Funke Medien Thüringen

Fête de la Musique in Erfurt - die Bilder Impressionen von der Fête de la Musique in Erfurt. Foto: Marco Schmidt / Funke Medien Thüringen

Fête de la Musique in Erfurt - die Bilder Impressionen von der Fête de la Musique in Erfurt.eiert. Foto: Marco Schmidt / Funke Medien Thüringen

Fête de la Musique in Erfurt - die Bilder Josefin Langner singt im Nerly Innenhof. Foto: Marco Schmidt / Funke Medien Thüringen

Fête de la Musique in Erfurt - die Bilder Eule Müller spielte auf dem Fischmarkt. Foto: Marco Schmidt / Funke Medien Thüringen

Fête de la Musique in Erfurt - die Bilder Fête de la Police auf dem Anger mit Maida. Foto: Marco Schmidt / Funke Medien Thüringen

Fête de la Musique in Erfurt - die Bilder Fête de la Police auf dem Anger mit den Moonshiners. Foto: Marco Schmidt / Funke Medien Thüringen

Fête de la Musique in Erfurt - die Bilder Die kranken Schwestern vorm Redroxx Foto: Marco Schmidt / Funke Medien Thüringen

Fête de la Musique in Erfurt - die Bilder Behle spielte in den Fenstern von Haus Dacheröden. Foto: Marco Schmidt / Funke Medien Thüringen

Fête de la Musique in Erfurt - die Bilder Auch etwas für die Kinder. Clown Hajo im Haus Dacheröden. Foto: Marco Schmidt / Funke Medien Thüringen

Fête de la Musique in Erfurt - die Bilder Fête de la Police auf dem Anger mit den Moonshiners. Foto: Marco Schmidt / Funke Medien Thüringen

Am Mittwoch gab es also ein buntes Programm, zu dem das Publikum an 41 Veranstaltungsorte pilgern konnte. Die Polizei Erfurt ist selbst unter die Straßenmusiker gegangen und hat auf dem Anger ihre musikalischen Talente bei der „Fête de la Police“ bewiesen. Hier gingen als erstes die „Moonshiners“ ans Mikrophon und brachten die Laufkundschaft für einen langen musikalischen Mitsommerabend in Stimmung.

Video: Impressionen der Fête de la Musique in Erfurt

Fete de la Musique in Erfurt 2023 mit Clueso